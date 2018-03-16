الشعبية تشيد بعملية الدهس البطولية بجنين وتعتبرها استمراراً لنهج المقاومة

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الدهس البطولية في مدينة جنين القسام والتي أدت إلى مقتل صهيونيين وإصابة آخرين، ورأت فيها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال، واستمراراً للنهج الذي خطّه أبطال الرد السريع بدمائهم.

وأكدت الجبهة أن هذه العملية تؤكد مجدداً على الفشل الذريع لنظرية الأمن الصهيونية، وتأتي استمراراً لمحاولات المقاومة تحقيق توازن الردع عبر استخدام كل أشكال المقاومة الإبداعية والتي تؤتي ثمارها وتحقق خسائر مباشرة في جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأضافت الجبهة أن هذه العملية بددت وهم الاحتلال بأن استهدافه لمقاوم هنا أو هناك سينهي المقاومة، فها هي جنين القسام تثأر اليوم لدماء الشهيد البطل أحمد نصر جرار وكل الشهداء وتؤكد أن استشهادهم يعطى مزيد من الزخم والاستمرارية للمقاومة.

كما أكدت الجبهة على أن هذه العملية البطولية وجهت أيضاً رسائل سياسية، فقد داست على قرار " ترامب" بخصوص القدس بعد مرور 100 يوم على هذا القرار والذي يصادف اليوم، وأثبتت أن شعبنا يقظاً وموحداً ومستعداً لإفشال هذا القرار أو أي مخطط يستهدف قضيتنا ووجودنا.

وشددت الجبهة على أن التمسك بنهج المقاومة والانتفاضة سيعطي دائماً نتائج إيجابية على صعيد إفشال مخططات العدو الصهيوني وكل المخططات المشبوهة التي تستهدف شعبنا.