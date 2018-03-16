الاحتلال: تدهور الحالة الصحية للجندي الثالث المصاب بجروح خطيرة

أعلنت مصادر طبية "اسرائيلية" مساء الجمعة أن أحد مصابي عملية الدهس في برطعة، قرب جنين دخل في وضع حرج للغاية.

و وفقاً لمستشفى بيلنسون "الاسرائيلي"، فإن الجندي دخل في غيبوبة كاملة ويعيش على اجهزة التنفس والاطباء يقاتلون من اجل انقاذ حياته.