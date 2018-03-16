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الاحتلال: تدهور الحالة الصحية للجندي الثالث المصاب بجروح خطيرة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:26 - 16 مارس 2018
عملية دهس عملية دهس
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أعلنت مصادر طبية "اسرائيلية" مساء الجمعة أن أحد مصابي عملية الدهس في برطعة، قرب جنين دخل في وضع حرج للغاية.

و وفقاً لمستشفى بيلنسون "الاسرائيلي"، فإن الجندي دخل في غيبوبة كاملة ويعيش على اجهزة التنفس والاطباء يقاتلون من اجل انقاذ حياته.

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