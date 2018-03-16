وفد عسكري صهيوني في مصر لإنهاء أزمة التشويش على الخلوي "الاسرائيلي"

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية النقاب عن لقاء تم قبل ايام بين ضباط في جيش الاحتلال ومندوبين عن وزارة حرب الاحتلال مع ضباط مصريين في مصر لحل ازمة التشويش على شبكات الخلوي الاسرائيلية في منطقة النقب و محيط غزة.

و اشارت الصحيفة الى أن التشويشات سببها عملية الجيش المصري في سيناء والتي بدأت قبل ثلاثة اسابيع.

وتهدف زيارة الوفد العسكري "الاسرائيلي" لمصر لحال ازمة التشويش التي يعاني منها سكان النقب و مناطق محيط غزة.

كما أثر تشويش الجيش المصري على شبكات الري وحظائر الابقار وقطاعات اخرى في الزراعة "الاسرائيلية" والتي تعمل على نظام البث الخلوي.