الإذاعات الفلسطينية تطلق موجة مفتوحة دعما واسنادا لمسيرة العودة

أطلقت الإذاعات الفلسطينية موجة مشتركة بعنوان "العودة حق", للحديث عن مسيرة العودة الكبرى التي تاتي احياء لذكرى يوم الارض الذي يصادف ال30 من اذار من كل عام.

وتحدث عبر الموجة العديد من قيادات العمل الوطني والشعبي حول هذه الفعالية التي تهدف لانتزاع الحق الفلسطيني والزحف نحو فلسطين التاريخية بشكل سلمي يستند لقرارات الشرعية الدولية.

من جهته قال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية, بأن القضية الفلسطينية تمر الآن في اخطر فترة من تاريخ الصراع العربي الصهيوني, لان كل القوى المعادية لشعبنا وامتنا العربية وتحاول ان تنزع عنه صفته العربية واعطاءه وصف صراع صهيوني فلسطيني لعزله عن عمقه العربي.

وأكد أن هذه المبادرة اصبحت محل اجماع للكل الفلسطيني وفي هذه الاطار كانت الدعوة لان يكون يوم الارض هو يوم انطلاق مسيرة العودة لتكون طريقنا نحو فلسطين التاريخية وفي اطار الجهد الجماعي لتحقيق الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني بكل اطيافه.

وشدد ان هذه اللحظة هي اكثر الاوقات حاجة لنعيد الاعتبار للوحدة الفلسطينية التي تتجسد اليوم في الالتفاف حول المقاومة لاستعادة الحق المسلوب.

وأوضح أن هذه المسيرة التي تشمل الكل الفلسطيني هي رسالة لكل العالم بأن ما عجزتم عن تحقيقه من حقوق الشعب الفلسطيني على مدار 7 عقود, اليوم الشعب الفلسطيني اتخذ ناصية الموقف بيديه ويزحف نحو حقوقه المسلوبة.

فكرة رائدة

بدورة قال د.ماهر الحولي ممثلاً عن لجان الوجهاء في مسيرة العودة بأن هذه المسيرة هي فكرة رائدة وكان هدفها حلم واصبح واقعا وضرورة وطنية تكاثفت جميع الحهود لتطبيقه.

واضاف أن المسيرة تحمل في طياتها دلالات ومعاني كبيرة فهي تشمل الكل الفلسطيني بكل الوانه من اجل كسر الحصار , ورسالة بأن المقاومة بكل اشكالها حق لكل الفلسطينيين.

وأكد بأن من اجمل دلالات هذه المسيرة الراقية الحضارية ان فيها استثمار لكل القدرات والطاقات التي يتمتع بها ابناء الشعب الفلسطيني حيث تضمنت كل مكونات الشعب الفلسطيني والكل شريك فيها.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني يتابع بأهمية ويعمل الف حساب لتلك المسيرة, ونتمنى ان يكون الانطلاق لتحقيق العودة كبير وينسجم مع الاهداف المرجوة منها.

الوقت المناسب

من جهته قال د.معين أبو عوكل رئيس لجان اللاجئين في مسيرة العودة, أن المخيمات الفلسطينية تعيش أصعب حالاتها من تضييق واستهداف ومعاناة.

واضاف أن الوقت اصبح مناسب جدا للعودة فاللاجئ ينادي ارضه وارضه تناديه, فعلى الجميع ان يهيئ نفسه على كل الصعد للمشاركة في هذه المسيرة, التي سيكتب التاريخ بصفحات من نور كل من شارك وساهم فيها.

وأوضح أنه تم تشكيل 13 لجنة من ضمنها لجان لضمان انضباط المشاركين بسلمية المسيرة وعدم حرفها عن اهدافها, وإلا ماذا سنقول لأبنائنا إن لم نتحرك اليوم؟ فالتحرك أصبح ضرورة وواجب.

وأشار إلى أنه بالامس كان مؤتمر لوكالة الغوث كنا نعول عليه ولكن للاسف فإن الدولة المجتمعة خرجت بمئة مليون دولار تحملت قطر نصفهم تماما.