حماس والجهاد: لا أمن ولا استقرار لـ"إسرائيل" على أرضنا

باركت حركتي حماس والجهاد الإسلامي مساء اليوم الجمعة، عملية الدهس البطولية شمال الضفة المحتلة التي استهدفت جنود الاحتلال "الإسرائيلي" والتي أدت لمقتل جنديين وإصابة 3 أخرين بجراح خطيرة.

ويُشار إلى ان جنديين "إسرائيليين" قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون؛ حالة اثنين منهم متوسطة، عقب عملية دهس قرب مستوطنة "ميفو دوتان" القريبة من بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن العمليات الفدائية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته.

وقالت الحركة: "إن هذه العمليات تأتي لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا، وهي رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان".

ودعت الحركة لاستمرار نهج المقاومة بكل أشكالها لإسقاط المؤامرة الصهيو أمريكية التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن العملية البطولية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي تأتي بعد 100 يوم من قرار ترامب؛ لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا".

وأضاف: "إن رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار، لن يلغي حقائق التاريخ، وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة.