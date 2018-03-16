شهاب: مسيرة العودة يجب أن تكون موحدة وعلينا أن ندخل العالم في مأزق كبير

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: "آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يتخذ خيارات تدخل الاحتلال "الإسرائيلي" والعالم أجمع في مأزق كبير من أجل حماية قضية العودة التي تسعى "إسرائيل" وأمريكا لإلغائها.

وأضاف شهاب خلال مشاركته في الموجة المفتوحة على الإذاعات المحلية حول مسيرة العودة الكبرى مساء الجمعة: "المؤامرة "الأمريكية والإسرائيلية" واضحة ضد القضية الفلسطينية وبدأت باستهداف القدس عاصمة فلسطين الأبدية مروراً باستهداف مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لإلغاء حق العودة.

وأكد، أن قضية عودة اللاجئين من أهم القضايا الوحدوية للقوى والفصائل السياسية الفلسطينية، لذلك فإن مسيرات العودة المرتقبة نهاية الشهر الحالي في فلسطين يجب أن تكون موحدة وتحت علم فلسطين.

وأشار إلى أن الهدف من المسيرة هو تذكير العالم أجمع بهذه القضية الأساسية للشعب الفلسطيني، مطالباً الجميع بتفجير قضية العودة في كافة المحافل الدولية أمام الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يسعى بدعم عربي ودولي لتصفية قضية العودة وإنهاء صفة اللاجئ في الدول العربية والأجنبية.

وأوضح شهاب، إلى أن الأمم المتحدة اتخذت قرارات منذ 70 عاماَ لكنها عجزت عن حماية الشعب الفلسطيني الذي تعرض لعدوان "إسرائيلي واسع وبشع استهدف الأرض والانسان، لافتاً إلى أن الهدف من هذا العدوان المتواصل اخضاع الشعب الفلسطيني ودفعه للتنازل عن أرضه وثوابته، مؤكداً أن ذلك لم يحدث ولن يحدث أبداً.

ودعا، أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية للاعتماد على أنفسهم في مواجهة التحديات والمؤامرات ضد القضية الفلسطينية خاصة فيما يعرف اليوم بـ"صفقة القرن".