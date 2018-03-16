مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بعملية دهس شمال الضفة

قتل جنديين "إسرائيليين" مساء اليوم الجمعة، وأصيب 3 آخرين بصورة خطيرة بعملية دهس قرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

أفاد موقع "0404" العبري، بأن جنديين إسرائيليين قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون؛ حالة اثنين منهم متوسطة، عقب عملية دهس قرب مستوطنة "ميفو دوتان" القريبة من بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).

وقال الموقع العبري، المقرب من جيش الاحتلال، إن مركبة فلسطينية قامت بدهس عددٍ من الجنود قرب "ميفو دوتان" على الطريق "585".

وأوضحت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" العبريتان، أن قوات الأمن الإسرائيلية "تشتبه بأن الحادثة عملية إرهابية"، حسب نص التوصيف الإسرائيلي لعمليات المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت القناة العبرية العاشرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت السائق الفلسطيني (دون الحديث عن وضعه الصحي).

وبيّنت وسائل الإعلام العبرية، أن الحادثة وقعت بين مركبة فلسطينية من نوع "هيونداي- جيب" ومركبة عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب بلدة يعبد.



