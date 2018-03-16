تعرف على قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

غابت المواجهات الكبيرة بين الفرق المشاركة في قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، بيد نجم برشلونة السابق ايريك ابيدال، ولعل أبرز هذه المواجهات، هي التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

ولن يكون الروخي بلانكوس في مهمة سهلة امام سبورتينج لشبونة، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا بداية الموسم، ويتمتع مدربه خورخي خيسوس بخبرة كبيرة.

وفي لقاء آخر، سيواجه آرسنال الإنجليزي نظيره سسكا موسكو، والفريق الروسي كان قد حقق اللقب تحت المسمى القديم كأس الإتحاد الاوروبي عام 2005.

وفي المواجهات الأخرى، سيواجه نادي مارسيليا الفرنسي نظيره لايبزيج الألماني في حين لاتسيو الإيطالي سيواجه ريد بول سالسزبورج النمساوي.

وفيما يلي مواجهات الدور ربع النهائي للدوري الاوروبي:

أتلتيكو مدريد - سبورتينج لشبونة

آرسنال - سسكا موسكو

مارسيليا - لايبزيج

لاتسيو - ريد بول سالسزبورج