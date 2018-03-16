انطلاق عمليات تصويت المصريين خارج البلاد

انطلقت اليوم الجمعة عملية تصويت المصريين خارج البلاد في سباق الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان، هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيانات اليوم: "إن المصريين بدؤوا في التوافد على السفارات المصرية بالدول التي بدأ فيها التصويت المقرر انعقاده في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء -حسب التوقيت المحلي لكل دولة- على مدار ثلاثة أيام.

وكشفت الوزارة أنها ستستمر في متابعة العملية الانتخابية، وستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم تزامنا مع انطلاق عملية التصويت في عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

ودعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم جميع المصريين في الخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التصويت والحشد أمام صناديق الاقتراع.

ووفق بيان للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فإن عدد مقار الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية 139 في 124 دولة، دون تحديد لإحصاء عدد الناخبين في الخارج.

وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء الاقتراع بالداخل بعد ضم أصوات الناخبين داخل وخارج البلاد، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري، وتنتهي عملية الفرز يوم 29، في حين ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.

وفي حال وجود جولة إعادة لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50% من الأصوات تعلن النتيجة في 1 مايو/أيار المقبل.