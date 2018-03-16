إصابة أكثر من 100 مواطن في مواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

أصيب أكثرمن 100 مواطن بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرات الغضب التي عمت محافظات الوطن اليوم الجمعة، في اليوم المئة لإعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

يُشار إلى أن ترامب اعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" بتاريخ 6/12/2017، مما دفع الفلسطينيين لإشعال الانتفاضة ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والاشتباك معهم في كافة مناطق التماس ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات بالرصاص الحي.

ففي محافظة رام الله والبيرة، أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي قرية بدرس غرب المحافظة اصيب مواطنان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مدرسة بدرس الثانوية، وتمركزت في حرم المدرسة.

وفي قرية بلعين غرب رام الله شارك العشرات من أهالي القرية وعدد من المتضامنين الاجانب، في المسيرة الأسبوعية المنددة بإعلان ترامب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم عهد التميمي والناشط منذر عميرة، مرددين الهتافات الوطنية الداعية الى مقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين ولأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرة.

وفي قرية نعلين غرب رام الله، اصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في القرية.

وتوجه أهالي نعلين إلى أراضي القرية القريبة من الجدار العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية، وعند وصولهم إلى الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات مع قوة الاحتلال في عدة نقاط تماس في قرى النبي صالح ودير نظام والجانية.

وفي مدينة الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسلط البلدة القديمة دون أن يبلغ عن اصابات.

100 إصابة

فيما أصيب أكثر من 100 مواطن في الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت في مناطق اللبن الشرقية وبينا وكفر قليل مع قوات الاحتلال جنوب محافظة نابلس.

وقال أحمد جبريل الناطق الرسمي باسم للهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس: "إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت العلاج الميداني إلى ٥٠ مواطنا في قرية اللبن الشرقية أصيبوا بحالات اختناق جراء عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقته قوات الاحتلال على المتظاهرين فيما أصيب شاب برصاصة مطاطية خلال المواجهات.

وأضاف جبريل أنه في قرية بيتا جنوب نابلس أصيب 10 مواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت على مفرق بيتا فيما أصيب ٣٠ مواطنا ٢٥ منهم بالغاز المسيل للدموع وخمسة آخرين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفل قليل جنوب نابلس.

واندلعت المواجهات في عوريف وبيت فوريك بنابلس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي كفر قدوم بمحافظة قلقيلية قمعت قوات الاحتلال المسيرة الاسبوعية في القرية، بإطلاق الاعيرة "المطاطية" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق.

قطاع غزة

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 14 مواطناً برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مواجهات عدة اندلعت على الحدود الشرقية للقطاع.

وأفاد مراسلنا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات الاسبوعية المنددة بإعلان ترامب.