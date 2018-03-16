مواجهتان ناريتان في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا عن مواجهتين ناريتين، حيث وقع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة يوفنتوس الإيطالي، في تكرار لنهائي آخر نسخة من البطولة.

كما أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنجليزي في طريق مواطنه ليفربول، مما يشير إلى وجود فريق إنجليزي واحد في المربع الذهبي للمسابقة الأهم في أوروبا على مستوى الأندية.

أما برشلونة الإسباني فيواجه روما الإيطالي، وأخيرا يلعب بايرن ميونيخ الألماني أمام إشبيلية الإسباني.

وستجرى مباريات الدور ربع النهائي على جولتين، الذهاب في الثالث والرابع من أبريل المقبل، والإياب بعدها بأسبوع، في العاشر والحادي عشر من الشهر ذاته.

وجرت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، وسحب أسماء الفرق المتواجهة المهاجم السابق أندريه شيفشينكو، نجم منتخب أوكرانيا وميلان الإيطالي سابقا، علما أن المباراة النهائية تقام في كييف يوم 26 مايو المقبل.

وستكون المواجهات على النحو التالي:

المواجهة الاولى: برشلونة - روما

المواجهة الثانية: إشبيلية - بايرن ميونيخ

المواجهة الثالثة: يوفنتوس - ريال مدريد

المواجهة الرابعة: ليفربول - مانشستر سيتي