استطلاع: الليكود يحافظ على تقدمه

أظهر استطلاع للرأي العام "الإسرائيلي"، نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أجراه حزب الليكود اليميني تقدمه برغم التحقيقات بشبه الفساد الجارية مع رئيسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.‎

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الليكود" سيحصل على 39 مقعداً في الكنيست من أصل 120 مقعداً.

وأشار أن حزب "هناك مستقبل" المعارض برئاسة يائير لابيد، يحل ثانيا بحصوله على 20 مقعداً ثم حزب "المعسكر الصيهوني" المعارض برئاسة آفي غاباي ويحصل على 10 مقاعد ومثلها للقائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة.

ويحصل حزب " يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان على 9 مقاعد يليه حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت، بـ 8 مقاعد ثم حزب "ميرتس" المعارض، 7 مقاعد ومثلها للقائمة المستقلة برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.

واستناداً إلى الاستطلاع فان حزب "كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون يحصل على 5 مقاعد ومثلها لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان، أما حزب "شاس" اليميني الديني برئاسة وزير الداخلية أريه درعي فلا يتمكن من تجاوز نسبة الحسم.

ولم تذكر الصحيفة عدد أفراد العينة التي شملها الاستطلاع.