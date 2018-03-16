بدران يدين التهجم على الشعبية من قبل قيادات فتح

أدان القيادي بحركة حماس حسام بدران اليوم الجمعة تهجم قيادات من حركة فتح على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد إعلانها عدم المشاركة في اجتماع المجلس الوطني نهاية الشهر المقبل.

وقال مسؤول العلاقات الوطنية في حماس في تغريدات على حسابه في "تويتر" صباح اليوم إن " التهجم على فصيل وطني بحجم وتاريخ الجبهة الشعبية امر مرفوض ومدان ويدل على عقلية مبنية على الإقصاء ورفض الآخر".

واعتبر هذا التهجم "جهل بالواقع وإنكار للتاريخ النضالي"، مضيفًا "يكفي أن نذكر بأن الأمين العام السابق للجبهة الشعبية اغتيل على يد الاحتلال، فانتقم له ثوار الجبهة باغتيال أحد وزراء الاحتلال الأكثر تطرفا".

وتابع بدران "كما أن الأمين العام الحالي أحمد سعدات معتقل في سجون الاحتلال ومحكوم 30 عاماً لدوره النضالي المميز".

ولفت إلى أن "المواقف السياسية للجبهة الشعبية عموماً تتسم بالنضج والتوازن والحفاظ على الثوابت".

وأوضح القيادي بحماس أن موقفها الأخير الرافض لعقد المجلس الوطني تحت سقف الاحتلال وبعيداً عن التوافق الوطني هو دليل وعي وحدوي يستحق الاحترام والتقدير.