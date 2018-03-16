ديبكا: ترامب قرر تأجيل "صفقة القرن" إلى إشعار آخر.. فما السبب؟

أكد موقع "إسرائيلي" الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قرر تأجيل "صفقة القرن" إلى أجل غير مسمى، وربما التأجيل يكون حتى العام المقبل 2019 أو 2020.

وأوضح موقع "ديبكا" "الإسرائيلي" في تقرير له، أن قرار التأجيل الأمريكي يأتي تحسبا لقرارات متعلقة بكوريا الشمالية وإيران، لافتاً إلى أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي ألقاها مبعوث ترامب جيسون جرينبلات في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أمام ممثلي الشرق الأوسط حول قطاع غزة.

وأشار الموقع "الإسرائيلي" إلى أنه "لم يتم تسليم الرسالة بشكل رسمي خلال المؤتمر"، مستدركا قوله: "لكن وصلت في المحادثات التي جرت مع غرينبلات مع ممثلين "إسرائيليين" وعرب في أروقة البيت الأبيض خارج قاعة المؤتمرات".

وعندما سئل جرينبلات عن مدة التأجيل، ذكر أن "هذا التأجيل لسنة واحدة على الأقل، إن لم يكن أكثر".

وأفاد الموقع أن "غرينبلات أبلغ قرار التأجيل لممثلين "إسرائيليين" وعرب من الإمارات والسعودية ومصر جاءوا إلى البيت الأبيض"، مضيفا أن "مبعوث ترامب شدد على أن إعداد خطة السلام الأمريكية قد اكتمل وتتضمن عددا من الفصول والملاحق التي تتناول جميع القضايا التي يود الإسرائيليون والفلسطينيون مناقشتها".

واستدرك غرينبلات قائلا: "مع ذلك فإن الرئيس الأمريكي ترامب قرر أن الوقت الحالي غير مناسب لنشر الخطة، البدء في مناقشة تفاصيلها"، منوها إلى أن "عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس ستجري كما هو مخطط لها في 14 مايو المقبل".

وذكر الموقع "الإسرائيلي" أن قرار ترامب بتأجيل المناقشات حول خطة السلام الأمريكية، جاء قبل أيام قليلة من وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 19 آذار/ مارس المقبل، للقاء ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب الموقع، فإنه بهذا القرار فإن الإدارة الأمريكية أزالت القضية "الإسرائيلية" والفلسطينية من أجندة محادثاتها مع السعوديين، مبينا أن "ترامب اتخذ هذا القرار في ضوء القرارات الحاسمة التي كان على وشك اتخاذها في الأسابيع القليلة القادمة بشأن الصواريخ الكورية الشمالية والإيرانية.