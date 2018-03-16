الوفد المصري يغادر غزة باتجاه رام الله

غادر صباح اليوم، الوفد الأمني المصري قطاع غزة باتجاه رام الله على أن يعود مطلع الأسبوع المقبل.

ويتواجد الوفد الأمني المصري منذ ثلاثة أسابيع في قطاع غزة، وأجرى لقاءات مع جميع الفصائل في قطاع غزة، وتوجه إلى رام الله لمدة ثلاثة أيام، وبعدها أعلن عن زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات، لإجراء لقاءات على طريق تنفيذ المصالحة على الأرض، إلا أن حادث التفجير أفشل جدول أعمال الزيارة وعاد موكب الحمدالله لرام الله.

وأعلن وزارة الداخلية في غزة أنها تحقق في خلفيات الحادث، وفور اكتمال التحقيقات ستعلنها للرأي العام.