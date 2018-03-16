جيش الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة بأشعة الليزر قرب غزة

قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إنه استخدم أشعة الليزر لتفجير عبوة ناسفة كبيرة تم اكتشافها على حدود قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن التجربة الفريدة تمت في ديسمبر/كانون اول الماضي.

ولفتت أن نظام الليزر الذي تم استخدامه مثبت على آلية عسكرية وتم تطويره من قبل شركة "رفائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

وأشارت إلى أن الجيش رصد فلسطينيين اثنين وهما يزرعان العبوة الناسفة بالقرب من السياج الفاصل في منطقة الشجاعية، شمالي قطاع غزة.

وقالت الصحيفة "قام الجيش بعزل المنطقة وتفجير العبوة الناسفة باستخدام نظام الليزر المثبت".

واضافت "تم استخدام الليزر من قبل الجيش منذ عدة سنوات، لا سيما في القطاعات الأمنية في الشمال والجنوب بهدف التحييد عن بعد، التهديدات، مثل العبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة والألغام".