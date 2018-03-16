البيت الأبيض: سنواصل القسوة على روسيا حتى تغير سلوكها

هدّد البيت الأبيض بـ "إجراءات قاسية" ضد روسيا لحملها على تغيير سلوكها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا هوكابي، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "ستواصل القسوة على روسيا حتى تغير سلوكها".

وأضافت "ترمب شديد القسوة على روسيا، ويتعين على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير ما إذا كانت تريد أن تصبح فاعلا جيدا أم سيئا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا؛ لتشمل 19 شخصية و5 شركات روسية إضافية، تتّهمهم واشنطن بالتدخّل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين موسكو وحملة ترمب، أو ما إن كان الأخير عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في أيار/ مايو 2017.

وترفض موسكو كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وأكدت أكثر من مرة أن ذلك ليس من مصلحتها، وأن الاتهامات الأمريكية "لا أساس لها من الصحة".