إصابة 5 مواطنين في حادث سير جنوب نابلس

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، جراء دهسهم من قبل مركبة غير قانونية في جماعين جنوب نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأنه خلال تنفيذ الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة ضد المركبات غير القانونية في جماعين، حاول أحد المواطنين الفرار من الشرطة بمركبته غير القانونية وخلال ذلك صدم 5 أشخاص نقلوا على أثرها للمستشفى، وقد وصفت اصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة. بحسب وكالة "وفا" الرسمية.

وقال ارزيقات إن الشرطة ألقت القبض على السائق وحجزت مركبته، فيما تم اتلاف 71 مركبة غير قانونية في البلدة والقبض على 7 مطلوبين للعدالة.