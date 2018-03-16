ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

إصابة 5 مواطنين في حادث سير جنوب نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 11:22 - 16 مارس 2018
إصابة 5 مواطنين في حادث سير جنوب نابلس إصابة 5 مواطنين في حادث سير جنوب نابلس
مشاركة

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، جراء دهسهم من قبل مركبة غير قانونية في جماعين جنوب نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأنه خلال تنفيذ الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة ضد المركبات غير القانونية في جماعين، حاول أحد المواطنين الفرار من الشرطة بمركبته غير القانونية وخلال ذلك صدم 5 أشخاص نقلوا على أثرها للمستشفى، وقد وصفت اصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة. بحسب وكالة "وفا" الرسمية.

وقال ارزيقات إن الشرطة ألقت القبض على السائق وحجزت مركبته، فيما تم اتلاف 71 مركبة غير قانونية في البلدة والقبض على 7 مطلوبين للعدالة.

متعلقات