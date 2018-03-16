زوجة بن ترامب ترفع دعوى للطلاق منه

أفادت محكمة أمريكية في ولاية نيويورك الجمعة، أن زوجة الابن الأكبر لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، رفعت دعوى لطلب الطلاق.

وقالت فانيسا ترامب وهي عارضة أزياء وممثلة سابقة، وترامب جونيور في بيان مشترك الخميس: "بعد 12 عاماً من الزواج قررنا الانفصال"، ونشرت منظمة ترامب التي يشارك الابن في إدارتها البيان.

وأضاف البيان أننا "نحث على احترام الخصوصية، وإن كليهما يكن احتراما كبيرا للآخر".

وتزوج ترامب الابن وفانيسا في عام 2005 ولديهما خمسة أطفال.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن دعوى الطلاق التي قدمتها فانيسا أمام إحدى محاكم ولاية نيويورك.