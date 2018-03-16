عكاشة يظهر بالجلباية في "كلام جديد"

ظهر الإعلامي المصري توفيق عكاشة عبر برنامج جديد على صفحة قناة الفراعين على موقع "يوتيوب"، يحمل اسم "كلام جديد".

وقال عكاشة، الذي ظهر مرتديا جلبابا في أحد حقول القمح، إن "مصر شهدت، في 25 يناير 2011، ثورة شعبية كانت تهدف إلى الإصلاح، لكن العدو استغل الأمر، وانحرف بتلك الثورة لتحقيق أهدافه واستدراجها إلى حروب الجيل الرابع، التي شهدتها عدد من الدول العربية، واستباحت فيها الكرامة والشرف، مثلما حدث في العراق وسوريا واليمن".

واعتبر أنه: "لولا شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانه الراسخ، وأنه يعمل من أجل الوطن ومصر، التي تعدّ أقدم دولة في الأرض، لما كانت استقرت الأوضاع في البلاد كما هي اليوم".

ورأى أن السيسي أعاد "مصر المحطمة إلى مكانتها، مثلما فعل محمد علي، بعدما شهدت مصر في 2011 ثورة شعبية الهدف منها إصلاح حال البلاد".

وفي الوقت ذاته، لفت إلى أن شعب مصر يعيش أسوأ ظروفه الاقتصادية على مر التاريخ، وهذه المشكلة يتحملها الشعب، مؤكدا خلال الحلقة الأولى تأييده الكامل لكل القرارات الاقتصادية للرئيس السيسي".

وقال: "أعلن تأييدي الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعي الإعلامية القديرة حياة الدرديري".

وقال: "103 ملايين مواطن وقفوا ينتظرون إعانة الدولة، وتركنا الرئيس السيسي يسبح في جهاد ونضال، لم يستطع أي رئيس سابق أن يعمر في سيناء غير الرئيس السيسي".

وتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ناصحا: "إن أردتم مصر دولة مثل سوريا أو العراق أو ليبيا، فلا تذهبوا للانتخابات، والمصريون في امتحان، واللي مش هيروح ينتخب ده عاوز يسقط".