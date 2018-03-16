البزم: التحقيقات في استهداف موكب الحمدالله جارية وسيتم إعلان التفاصيل للرأي العام

أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ان الداخلية ستعلن كل التفاصيل حول استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام، عند انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة على مدار الساعة للوصول إلى المدبرين والمخططين لاستهداف الموكب.

وقال البزم لفضائية الأقصى مساء أمس: "عند وصول التحقيقات لمراحلها النهائية، سنعلن كل التفاصيل للرأي العام، وسنعلن بشكل واضح كيف جرى الاستهداف؟، ومن الذي نفذ؟ ومن الذي خطط ووجه للعملية؟".

وفي السياق، أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف موكب رئيس الوزراء.

وقال البزم إن الداخلية تعطي أولوية قصوى للقضية وللوصول للفاعلين، ولكل من له يد في ارتكاب الجريمة.

وأوضح أن الوزارة تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف الموكب الثلاثاء الماضي، أثناء وصوله غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وكان موكب رئيس الوزراء واللواء ماجد فرج قد تعرض للتفجير أثناء وصوله قطاع غزة قادماً من رام الله عبر معبر بيت حانون، مخلفاً أضرار جسيمة في ثلاث مركبات، وإصابة عدد من الحرس الرئاسي جرى نقلهم للعلاج في رام الله.