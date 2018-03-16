قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الجمعة، 7 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بعد عمليات دهمش وتفتيش لمنازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من نابلس على حاجز زعترا العسكري وهم أنس البحش، وأمير البحش، وينال العاصي، وفاروق السيد، كما اعتقلت قوات الاحتلال امين سر حركة فتح اقليم القدس شادي مطور بعد ان داهمت منزله في بيت حنينا، وصادرت قوات الاحتلال سلاحا من جبل جوهر بالخليل.

كما اعتقلت شابين من برقين غرب مدينة جنين وهما محمد عماد خلوف، وعبدالله لطفي خلوف بعد اقتحام البلدة بالآليات العسكرية وفرق المشاة، وسط تحليق مكثف لطائرة الرصد.