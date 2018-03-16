"الداخلية" تنفي توجه وفد لغزة للمشاركة في التحقيقات حول محاولة الاغتيال

نفى وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، النبأ الذي تناولته بعض وسائل الاعلام حول توجه وفد رفيع المستوى من الوزارة الى قطاع غزة خلال الساعات القادمة للمشاركة في التحقيقات حول محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الثلاثاء الماضي.

وقال اللواء منصور في تصريح خاص لإذاعة "صوت فلسطين" مساء اليوم: "إنه لا صحة لهذا النبأ جملة وتفصيلا، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في اخبارها واستقصائها من مصادرها الرسمية".

واكد اللواء منصور ان وزارة الداخلية ستعلن عن اي جديد حول الموضوع بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.