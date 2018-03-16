لبنان يقرر تعزيز تواجده العسكري على الحدود مع "إسرائيل"

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان يعتزم تعزيز وجوده العسكري على الحدود الجنوبية مع "إسرائيل".

جاءت التصريحات في اجتماع بالعاصمة الإيطالية روما يوم الخميس حيث يسعى للحصول على دعم مالي للقوات المسلحة.

وشاركت نحو 40 دولة في الاجتماع إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال الحريري بحسب رويترز "نحن سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب ونؤكد نيتنا نشر فوج نموذجي" مضيفا أن إسرائيل "تبقى التهديد الرئيسي للبنان“.

وتابع يقول "في حين نفكر في طرق للانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى حالة وقف دائم لإطلاق النار، تواصل إسرائيل وضع خطط لبناء جدران في المناطق المتنازع عليها على طول الخط الأزرق".

وسمح مجلس الأمن الدولي بنشر 15 ألف جندي لبناني على الحدود منذ انتهاء الحرب عام 2006."