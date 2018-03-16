الشرطة: القبض على 30 مطلوبا خلال مهام امنية بضواحي القدس

نفذت الشرطة والاجهزة الامنية بضواحي القدس، مهمات أمنية خلال الايام القليلة الماضية في قرى شمال غرب القدس حققت خلالها نجاحات كبيرة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، انه وبهدف فرض النظام والقانون في قرى شمال غرب القدس والتي لطالما سادتها الفوضى وانتشار الظواهر السلبية بسبب عدم السماح للأجهزة الامنية بالعمل فيها بشكل دائم، لذلك نفذت الشرطة والاجهزة الامنية مهمات مكثفة خلال الايام الماضية استهدفت المركبات غير القانونية والمطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية وغيرها.

واضاف ارزيقات انه تم خلال هذه المهمات اتلاف 280 مركبة غير قانونية وحجز 10 اخرى للتأكد من مدى قانونيتها وفحص 1600 مركبة، وساندت البلديات في تنفيذ قرارات. فيما القت القبض على 30 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم عدد من المذكرات القضائية وضبطت كميات من المخدرات.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين، مساندة الشرطة والامن في هذه المهام للقضاء على هذه المركبات والقبض على المطلوبين وتجار المخدرات.