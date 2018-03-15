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امريكا: قتلى في انهيار جسر فوق طريق سريع في ميامي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:49 - 15 مارس 2018
جسر ميامي جسر ميامي
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انهار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع من ست حارات في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب في تحطيم عدد من السيارات ومقتل عدد من الأشخاص، على ما أفادت وسائل إعلام.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن عدداً غير معروف من الأشخاص محاصرين تحت جسر المشاة المنهار، الذي يربط بين جامعة فلوريدا الدولية ومساكن الطلاب.

وقالت دوريات الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إن عدداً من الأشخاص قتلوا جراء الحادث، على ما ذكر عدد من الشبكات الإخبارية.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون تحريك رافعة نحو موقع الحادث حيث انهار الجسر فوق السيارات على الطريق السريع. وتتواجد سيارات الطوارئ والشرطة في المنطقة.

 

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