قوات الاحتلال تعتقل مريضاً من غزة على معبر "بيت حانون"

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، مريضا فلسطينيا على معبر "بيت حانون" (ايرز) شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر اعلامية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم الخميس المواطن نعيم محمد كتكت من غزة، وذلك خلال استدعائه لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في المعبر لمنحه تصريح للسفر والعلاج.

وأوضحت المصادر أن هذه ثاني حالة اعتقال تسجل هذا العام على معبر "بيت حانون"، حيث تم قبل أكثر من أسبوع اعتقال أحد موظفي شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية خلال سفره لحضور دورة في مقر الشركة في رام الله.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تسمح لأقل من 4 في المائة من سكان قطاع غزة السفر عبر معبر "بيت حانون"، وذلك بعد موافقة المخابرات الإسرائيلية عليهم؛ جلهم من المرضى والطلبة والأجانب والعاملين في المؤسسات الأجنبية والتجار رجال الأعمال.