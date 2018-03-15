حزب الله يستبعد شن "إسرائيل" حربا على لبنان

استبعد نعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله في مقابلة مع رويترز، اليوم الخميس، أن تشن "إسرائيل" حربا في لبنان، لكنه أكد استعداد حزبه لهذا الاحتمال.

وردا على سؤال حول الاتهامات والتحذيرات "الإسرائيلية قال: "إنه لن يعلق على قدرات حزب الله العسكرية أو انتشاره أو خططه".

وقال "لسنا معنيين أن نتحدث عن التفاصيل العسكرية سواء لقدرتنا أو لقدرة حلفائنا أو لأماكن تواجدنا لأنها من الأسرار التي نحتفظ بها ولا نريد أن نعطي منحة مجانية للعدو حتى يفهم ما لنا على الأرض وما هي قوتنا الحقيقية".

وأضاف "نحن أعلنا مرارا وتكرارا أننا كمقاومة نعمل لنكون على جهوزية دائمة، ونحن كذلك، لنتصدى للاعتداء الإسرائيلي فيما لو حصل أي عدوان على لبنان. وبالتالي نحن معنيون بأن نكون في موقع الدفاع بكل أشكال الدفاع المتاحة".

وقال إن "إسرائيل تفهم هذه المعادلة التي أدت إلى توازن للردع بعد حرب عام 2006 مؤكدا أن إسرائيل تدرك جدية حزب الله". وأضاف "نحن كحزب الله نعمل لنحصن ساحتنا ونكون جاهزين. هذا ما نملكه".