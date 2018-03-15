شروط التبرع بالدم وفوائده

التبرع بالدم هو عملية يتك فيها سحب كميات دم من شخص سليم إلى شخص مصاب لتعويض نقص الدم الحاصل، ولتتم هذه العملية بشكل سليم هنالك شروط مهمة يجب توافرها في الشخص المتبرع وهي: شروط التبرع بالدم: سلامة الشخص المتبرع من أي أمراض.

عمر المتبرع يجب أن لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 65.

يفضل أن يكون من غير المدخنين.

أن لا يقلب وزن المتبرع عن 50 كيلو.

أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم.

يجب أن يكون النبض القلبي لدى المتبرع بين 50-100 في الدقيقة. أن لا تزيد درجة الحرارة جسم المتبرع عن 37 درجة مئوية.

أن يكون معدل ضغط الدم لدى المتبرع أقل من120/80 ملم زئبق. أنواع التبرع بالدم: الدم الكامل. الصفائح الدموية.

البلازما. خلايا الدم الحمراء.

فوائد التبرع بالدم: زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية). زيادة نشاط الدورة الدموية .

التبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

اثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.