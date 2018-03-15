إصابة 38 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال شرقي القدس

صيب 38 مواطناً فلسطينياً، مساء اليوم الخميس، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة "العيزرية" شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة "رأس قبسة" في بلدة "العيزرية"، مساء اليوم، حيث ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجنود الإسرائيليين.

وأضافت أن الجنود ردّوا بوسائل العنف المختلفة، محاولين تفريق المتظاهرين من خلال إطلاق القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 27 فلسطينياً أُصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الناتج عن اطلاق الجيش الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع، إلى جانب إصابتين بالحروق.

وأضافت في بيان مقتضب، أن طواقمها في "العيزرية" تعاملت مع تسع حالات أخرى جراء إصابتها بالرصاص المطاطي.