جيش الاحتلال يستخدم منظومة "الليزر" لتفجير العبوات قرب غزة

أظهر مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" تفجير الاحتلال الإسرائيلي لعبوة ناسفة عبر منظومة الليزر "النار الباردة" التي صنعتها شركة رفائيل الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن المنظومة استخدمها جيش الاحتلال في تفجير عبوة ناسفة بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة في شهر ديسمبر الماضي.

وزعمت الصحيفة أن شابين فلسطينيين استغلا المواجهات بالقرب من السياح الفاصل، وتمكنوا من زراعة عبوة ناسفة شرق الشجاعية، إلا ان جيش الاحتلال اكتشف امر العبوة، واستطاع تفجيرها عن بعد من خلال منظومة الليزر، وفقاً للصحيفة.

وكان ضابط من وحدة جولاني في الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب ثلاثة آخرين بجراحٍ مختلفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة راجلة، شرق خانيونس جنوب القطاع.