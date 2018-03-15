عليك أكل الجبن قبل الذهاب إلى النوم!

هل تجد نفسك تكافح باستمرار من أجل النوم؟ هل تجد صعوبة في التركيز في العمل لأنك لا تنال القسط الكافي من النوم؟، لست وحيداً بحسب المتخصصة ليز آرتس من موسسة “Sleep Council” لاستشارات النوم، والحل في أكل الجبن.

تقول ليز إنه “منذ حوالي 20 عاما كنت ستعود إلى المنزل من العمل، وسيكون ذلك نهاية اليوم، ولكننا الآن نعود جميعاً إلى المنزل مع هواتفنا المحمولة، ونتحقق من الرسائل الإلكترونية وحسابات الوسائط الاجتماعية مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتسآب”، وهذا يجعلنا غير مستعدين للنوم.

وتكشف المتخصصة لصحيفة “ذا صن أون لاين” البريطانية خدعة بسيطة من أجل نوم أسهل وأسرع وهي “أكل الجبن”، وتقول إنه “من المفضل تناول الألبان بشكل عام قبل النوم”، وتضيف إنه “في الواقع أن فكرة تناول قطعة كبيرة من الشيدر قبل النوم يجعلك تحلم بكوابيس، ما هي إلا أسطورة كبيرة، مستطردة: “في الواقع الجبن هو وجبة خفيفة جيدة بالفعل قبل النوم”.

وبحسب ما شرحت ليز، فإن الكالسيوم الموجود في الجبن جيد بالفعل لتحفيز النوم، فتحتوي الألبان على شيء يسمى trytophan، الذي يشبه مغذيا يحفز النوم، وهي مادة فعالة في الحد من التوتر وتثبيت الألياف العصبية في الدماغ، إنه مثل الطعام المهدئ.