مؤشر القدس يغلق منخفضا وسط تداولات تجاوزت 4 ملايين دولار

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي، الممتد من الأحد الماضي الجاري وحتى اليوم الخميس، عند مستوى 582.43 نقطة، منخفضا ما قيمته 5.16 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي، وبنسبة 0.88%.

ويأتي الانخفاض على خلفية انخفاض مؤشرات كافة القطاعات، حيث انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، فيما أغلق مؤشر الصناعة منخفضا بنسبة 0.18%، وأغلق مؤشر التأمين منخفضا بنسبة 0.23%، بينما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.74%، وأخيرا انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.42%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها تداول 2,293,304 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت 4,124,340 دولاراً أميركياً نفذت من خـلال 796 عقدا.

وتم تداول أسهم 31 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث شهدت ثماني شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 18 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة 825 ألف دولار أميركي، مقارنة مع ما يقارب 1.7 مليون دولار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت 51.64%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.55% بقيمة بلغت حوالي 3.98 مليار دولار أميركي.