تصدير 100 طن ليمون من غزة إلى الأردن

استأنفت وزارة الزراعة في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، تصدير محصول الليمون إلى المملكة الأردنية وذلك عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة.

وقال مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزة تحسين السقا في تصريح صحفي إن التجار بدأوا فعليًا في تصدير محصول الليمون للأردن، موضحًا أن الأردن طلبت هذا الصنف من الحمضيات بسبب وجود عجز في أسواقها.

وأكد أن تصدير الليمون جاء بسبب الوفرة في السوق، وتصدير كميات منه يحسن السعر للمزارعين، ويعود بأرباح على الناتج المحلي، لافتًا إلى أن التجار صدروا حتى الآن 100 طن من محصول الليمون.

وتوقع السقا بأن لا ترتفع الأسعار في السوق المحلي لمتابعة الوزارة الأسعار بالإضافة إلى ذورة محصول الليمون.