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جنين: ضبط 2 طن حبيبات بلاستيكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:20 - 15 مارس 2018
الضابطة الجمركية الضابطة الجمركية
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ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في جنين، اليوم الخميس، مركبة شحن تحمل 2 طن من الحبيبات البلاستيكية قادمة من مستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، بأنه تم ضبط الشاحنة أثناء القيام بأعمال الدورية الاعتيادية على مداخل المدينة، وبعد الفحص والتحري تبين أنها بضاعة مستوطنات حيث تم التحفظ عليها لحين حضور جهات الاختصاص بوزارة الاقتصاد الوطني وثم استكمال الاجراءات اللازمة.

يذكر أنه يمنع التداول ببضائع المستوطنات داخل الأسواق الفلسطينية وفقا للقانون رقم 4 الصادر عام 2010، والذي يحظر بيع وتداول هذه البضائع أو تخزينها، كونها غير شرعية وغير قانونية من أجل دعم وحماية المنتج الوطني.

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