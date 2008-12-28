باسم نعيم يدعو لإرسال أطقم طبية وأدوية لإقامة مستشفيات ميدانية لإنقاذ جرحى غزة

فلسطين اليوم : غزة

طالبت الحكومة الفلسطينية بغزة، مصر والدول العربية والإسلامية بإرسال طواقم طبية وأدوية لإقامة مستشفيات ميدانية في غزة لإنقاذ مئات الجرحى الذين يتساقطون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال باسم نعيم وزير الصحة بحكومة هنية بغزة في مؤتمر صحفي:"السلطات المصرية لم تبلغنا رسمياً بفتح معبر رفح الحدودي"، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى إرسال أطقم طبية وأدوية لإقامة مستشفيات ميدانية لإنقاذ مئات الجرحى في قطاع غزة.

و أشار إلى أن حكومته طلبت من سيارات الإسعاف المصرية الدخول إلى غزة لنقل الجرحى ولكنهم رفضوا ذلك لأسباب سياسية، مضيفاً: "من يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني في هذه المحنة عليه أن يسهل وصول الطواقم الطبية للتدخل السريع في اللحظات الحرجة".