منتدى الاخصائي يختتم دوري في العلاج المعرفي السلوكي

اختتم منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالاتحاد الاسلامي للنقابات المهنية دورة تدريبية بعنوان "مقدمة في العلاج المعرفي السلوكي" بمحافظة غزة، بحضور مسؤول المنتدي في قطاع غزة الاستاذ انور الجعيدي ومسؤول المنتدي بمحافظة غزة الاستاذ محمود ضاهر ولحنة المنتدي بالمحافظة.

وقال أ.محمود ضاهر مسؤول المنتدى في المحافظة: "إن الدورة تستهدف جمهور الأخصائيين المهتمين بهذا المجال من خريجين ونقابيين، وهي تأتي من أجل تعزيز المعرفة بطرق وأساليب العلاج المعرفي السلوكي لدى جمهور المنتدى". مضيفاً أن الدورة شملت الشق العملي والنظري بواقع 30 ساعة تدريبية.

وأكد ضاهر أن المنتدى يهدف من خلال عقد هذه الدورات لتطوير معارف الأخصائيين ودمجهم في سوق العمل وتطوير مهاراتهم في المجال، موضحاً ان المنتدى يسعى دائماً أن يخدم هذه الفئة من النقابيين والخريجين.

بدوره قال مدرب الدورة الاستاذ أحمد عليان عيد أن الدورة تهدف لتعزيز الاطار النظري والعملي لدى خريجي هذا التخصص، مضيفأ أن الدورة شملت عدة محاور (تاريخ نشأة العلم النفسي السلوكي، كيفية التعامل مع الحالات بطريقة كلامية، أنواع الامراض النفسية، المبادئ العامة للعلاج المعرفي السلوكي، المواصفات الفنية للعلاج المعرفي السلوكي), وأضاف عيد أن مثل هذه الدورات تعمل على دمج الخريجين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وشكر المشاركين بالدورة المنتدي علي نشاطه المستمر والمميز في خدمة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسين.