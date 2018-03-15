الأسير غالب عساكرة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للـشـهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد غالب علي محمد عساكرة (36 عاماً) من بلدة العساكرة قضاء مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة عشر شهراً.

وأوضـحـت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/02/2017م، وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة ثلاثة عشر شهراً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوف الحركة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر غالب عساكرة ولد بتاريخ 13/12/1982م، وهو متزوج، ولديه ولد واحد واسمه "علي"، وأفرج عنه من سجن عوفر. من جـهتـها تتـقـدم مـؤســسـة مـهـجـة الــقـدس بالتهـنئة القـلبية الحارة من الأسـير المحـرر غالب عساكرة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.