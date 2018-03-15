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توقع اتفاقية بين جامعة القدس والأمم المتحدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:42 - 15 مارس 2018
توقيع اتفاقية بين برنامج التمكين في الأمم المتحدة وجامعة القدس توقيع اتفاقية بين برنامج التمكين في الأمم المتحدة وجامعة القدس
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وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، مع برنامج الأمم المتحدة للانماء - برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وبتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، اتفاقية دعم لبرامج "حاضنة القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال".

وتهدف هذه الحاضنة التي تنفرد جامعة القدس بإنشائها لتمكين الشباب المقدسي اقتصاديا من خلال التدريب ودعم المشاريع الناشئة، لخلق فرص عمل خلاقة وابداعية وبحرفية عالية تؤسس لإقتصاد مقدسي قوي ومستقل.

وتسعى جامعة القدس للاستثمار استراتيجياً في حاضنة الأعمال من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات المانحة وكبرى الشركات في العالم.

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