وقفة احتجاجية في الفارعة تنديدا بتقليصات خدمات "الأونروا"

احتج طلاب وعاملون في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الفارعة، جنوب طوباس، اليوم الخميس، على تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ورفع المشاركون لوحات تطالب الحكومة الأميركية بالرجوع عن قرارها، بتقليص الدعم المقدم للوكالة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عبد المنعم مهداوي، "إن قرار الإدارة الأميركية بتقليص الدعم لوكالة الغوث مرفوض، وهذه القرارات كلها أتت بعد اعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "ان هذه القرارات تعمل على تصفية قضية اللاجئين، مؤكدا أن هذه القضية لن تموت أبدا".

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة ناصر أبو كشك، "نبعث من خلال هذه الوقفة رسالة إلى المؤتمر المنعقد في روما بأن شعبنا بحاجة الى دعم واسناد حتى العودة، وما دامت قضية اللاجئين موجودة فيجب على الوكالة القيام بمهامها".