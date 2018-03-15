الديمقراطية تدعو للغضب غداً الجمعة والاشتباك مع الاحتلال

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً دعت فيه جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية لتحويل يوم غداً الجمعة ليوم غضب فلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان وقرار إدارة ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها.

وحيت الجبهة في بيانها الإرادة الصلبة التي تتمتع بها جماهير شعبنا، في إحيائها لأيام الغضب على مدى 14 أسبوعاً، ومواصلتها التقدم على طريق انتفاضة القدس والحرية والتمسك بالحقوق الوطنية كاملة، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية، ورحيل الاحتلال والاستيطان.

ودعت الجبهة إلى تعزيز الوحدة الداخلية والميدانية، وتوفير الحماية السياسية لجماهير شعبنا، الأمر الذي يتطلب من القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة السلطة الفلسطينية، العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015 2018)، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط والتبعية الاقتصادية بالاقتصاد "الإسرائيلي"، ومن ضمنه سحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل "الإسرائيلي"، ومقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" وتعزيز دور المنتج الوطني الفلسطيني.