الحية:مؤتمر واشنطن لدمج "إسرائيل"في المنطقة وتطبيق صفقة القرن بدأت

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن قراءة الحركة لما بعد مؤتمر الرياض بواشنطن، تعمل على دمج "إسرائيل" في خريطة المنطقة وإعادة توصيف الأصدقاء والأعداء للأمة، مشيراً إلى أن صفقة القرن قد بدأ تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح الحية، أن هناك توجه دولي لتخفيف الحصار عن غزة خوفا من الانفجار نحو الاحتلال الذي وصلته هذه الرسائل عبر أطراف دولية.

وأشار الحية، إلى أن هناك مسارعة من قبل جهات في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن المنطقة أصبحت جاهزة لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا الحية، إلى التحلي بالروح الوطنية الموحدة ومواجهة "صفقة القرن" صفاً واحداً، مبيناً أن أهداف شعبنا لن تتأتى إلا بذلك، داعياً لجعل مسيرة العودة رسالة واضحة لرفض تصفية القضية الفلسطينية.

وذكر الحية، أن من أهداف زيارة وفد الحركة للقاهرة تثبيت رؤية حماس من المصالحة، وإيضاح موقف الحركة من البعد الأمني في العلاقة مع مصر، مضيفا أن الزيارة هدفت لتخفيف الحصار عن القطاع وتطوير العلاقة مع مصر.