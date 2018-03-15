نفق كورتوا وحفلة ميسي وضربة الليجا الأبرز في صحف إسبانيا

تصدر فوز برشلونة على تشيلسي بنتيجة 3-0، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس.

وجاء غلاف صحيفة ماركا بعنوان "نفق أوروبا" في إشارة لتسجيل ميسي هدفيه من بين قدمي الحارس تيبو كورتوا.

وتابعت "ميسي يصنع الفارق ويسجل هدفين ويصنع الثالث، صعد ببرشلونة إلى الدور ربع النهائي بتسديدتين من بين قدمي كورتوا، أحرز أسرع هدف له في دوري الأبطال بعد 128 ثانية".

وفي الأعلى سلطت الضوء على مباراة أتلتيك بيلباو ومارسيليا في الدوري الأوروبي وأبرزت حاجة الفريق الباسكي لتعويض خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

كما أشارت إلى موعد قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق الثمانية المتأهلة، والمقرر إقامتها غدا.

واحتفلت الصحف الكاتالونية بتأهل البلوجرانا إلى ربع النهائي، وجاء غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "والدنا".

وواصلت "عرض عظيم من ليو، يقود برشلونة إلى ربع النهائي للعام الثاني على التوالي، العبقري سجل هدفين وصنع آخر ووصل لـ 100 هدف في دوري أبطال أوروبا".

وفي الأسفل سلطت الضوء على الثنائي الإسباني في الدوري الأوروبي حيث يذهب أتلتيكو مدريد لمواجهة لوكوموتيف موسكو في روسيا، وأتلتيك بيلباو في مهمة للعودة بالنتيجة أمام مارسيليا.

وعنونت صحيفة "سبورت" على الصفحة الأولى بكلمة "نشوة".

وأكملت "برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء تشيلسي بقيادة ليو ميسي الذي سجل هدفين رائعين".

وفي الأسفل نقلت تصريحات البرازيلي آرثر، وقال "الانتقال إلى برشلونة كان حلما وأصبح حقيقة".