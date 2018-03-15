الريال يتلقى الضوء الأخضر من نيمار.. ويسعى للحسم قبل المونديال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد الإسباني، تريد حسم صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة آس فإن إدارة الملكي حصلت بالفعل على موافقة البرازيلي للانضمام للميرنجي الموسم المقبل، بينما لم تتبق سوى محاولة إقناع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما والد اللاعب يرى أن عملية انضمام نجله لريال مدريد ستكون معقدة جدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع نيمار يعتبر الخطوة الأهم بالنسبة لإدارة ريال مدريد، فيما يتعلق بتجديد الفريق الموسم المقبل، لذلك تريد إدارة لوس بلانكوس حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل التحرك لبحث بقية التعزيزات التي قد تنضم للأبيض.

وأخيرا قالت الصحيفة إن البرازيلي "مارسيلو" ظهير أيسر ريال مدريد، لعب دورا محوريا في إقناع نيمار بالانضمام للريال، حيث أكد له أن الجميع سيرحب به بملعب سانتياجو برنابيو، واقتنع صاحب الـ26 عاما بكلام مواطنه.