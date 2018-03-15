معاريف:الاحتلال يزعم محاولة اطلاق المقاومة صواريخ مضادة للدبابات فجراً

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، ان جيش الاحتلال يفحص احتمالية محاولة اطلاق المقاومة الفلسطينية لصواريخ مضادة للدبابات خلال قيام قوات خاصة فجراً بتفجير عبوات ناسفة تم العثور عليها قرب الحدود مع قطاع غزة لقد تم زرع عبوتين على بعد 100 متر من السياج الفاصل .

وهدد جيش الاحتلال المقاومة وفقا لموقع معاريف بالقول :"سنعمل بشكل استثنائي ضد أولئك الذين يحاولون تحول منطقة السياج الفاصل لمنطقة تنفيذ عمليات ", مشيراً الى ان قواته هاجمت خمسة مواقع لحماس والجهاد الاسلامي .

ويشار الى ان 6 قذائف اطلقت صباح اليوم صوب مراكز رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة وشمال جباليا شمال القطاع وسط تضارب الانباء بشأن وقوع إصابات من عدمه.