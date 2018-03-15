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اعتقال خمسة مواطنين في نابلس بينهم أسيران محرران

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 08:35 - 15 مارس 2018
جيش الاحتلال يداهم منازل المواطنين في نابلس جيش الاحتلال يداهم منازل المواطنين في نابلس
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، 5 مواطنين من مدينة نابلس، بينهم أسيران محرران، خلال حملة مداهمات لعدة أحياء في المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت كلا من: بهاء حسن طقطوق من حي الضاحية، والأسير المحرر محمد وليد مشعل من البلدة القديمة، والأسير المحرر أحمد عبد الفتاح النقيب، ومحمد ناجح سمارة، وشاكر الترتير من حي المساكن الشعبية، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عورتا جنوبا مرتين خلال الليلة الماضية، وفجر اليوم، وداهمت عدة منازل، وفتشتها.

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