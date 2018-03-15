بعد تضارب الانباء ..قصف مدفعي شرق غزة وجباليا دون إصابات

قصفت دبابات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الخميس ، بأكثر من ستة قذائف مرصداً للمقاومة شرق غزة وشرق جباليا شمال القطاع , بعد تضارب الانباء لساعات بشأن وقوع شهداء او إصابات بعد منع قوات الاحتلال للطواقم الطبية من الدخول للمنطقة، لتأكد لاحقاً خلو المنطقة من اي اصابات وشهداء.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، أنه تم تفجير عبوات على الجدار الحدودي شمال قطاع غزة، وقام الجيش بالرد على ذلك عبر إطلاق مدفعيته عدد من القذائف على مواقع لحماس.

وقرب مقبرة الشهداء أطلقت المدفعية الإسرائيلية تسع قذائف على الاقل صوب هدف مجهول.

ووفق رواية الاحتلال، فإن العبوات التي انفجرت صباح اليوم على الحدود الشمالية لقطاع غزة لم تكن على السياج ، بل على بعد بضع عشرات من الأمتار داخل غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن قوة من "جولاني" من الكتيبة 12 كانت في دورية بالقرب من السياج ولم يصب أحد بأذى من أفرادها, وفقا لمزاعم الاحتلال.

ورجحت مصادر عسكرية لجيش الاحتلال أن أربع عبوات انفجرت في المكان، لم تكن في علم، وعلى ما يبدو لم توضع في مظاهرات على السياج.