إيران توقع اتفاقا مع روسيا بقيمة 740 مليون دولار

وقّعت شركة نفط حكومية إيرانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً بقيمة 740 مليون دولار مع كونسورتيوم (اتحاد روسي إيراني)، وذلك بهدف تطوير حقلين نفطيين قرب الحدود العراقية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه بموجب الاتفاق سيتم إنتاج نحو 105 ملايين برميل من النفط الخام على مدى 10 سنوات من حقلي النفط في "أبان"، وغرب "بايدار"، بالقرب من الحدود مع العراق.

ويضم الكونسورتيوم، شركة النفط الحكومية الروسية "زاروبيج نفط"، وشركة "دانا إنرجي" الإيرانية الخاصة.

ويعتبر هذا عقد الطاقة الثاني الذي تبرمه إيران مع شركات أجنبية في أعقاب الاتفاق النووي عام 2015 مع مجموعة "5 +1" (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الصين، بالإضافة إلى ألمانيا).

ففي 2017، وقعت إيران اتفاقا بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة "توتال" الفرنسية وشركة نفط صينية لتطوير حقل ضخم للغاز الطبيعي.

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" الاتفاق النووي الذي يلزمها بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد نحو عامين من التفاوض.