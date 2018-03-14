بريطانيا تتهم روسيا في مجلس الأمن بمحاولة اغتيال سكريبال وأمريكا تتضامن معها

اتهمت بريطانيا، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، روسيا بالوقوف وراء تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية المقيم في المملكة المتحدة، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا.

وقال نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة، جوليان بريتوايت: "إن هذه الجريمة لم تكن عادية، إنها مثلت استخداما غير قانوني للقوة وانتهاكا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعتبر أساسا للقانون الدولي".

وزعم المسؤول البريطاني أن مادة الأعصاب "نوفيتشوك"، التي تسمم بها سكريبال وابنته، مصنوعة في روسيا ولم تنتج في أي بلد آخر، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تتلق من موسكو أي توضيح حول وصول هذه المادة إلى مدينة سلزبوري، حيث وقع الحادث.

وقال بريتوايت إن الجهات المعنية بالتحقيق في بلاده توصلت إلى استنتاج مفاده أن روسيا حاولت اغتيال سكريبال، واتهمها بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.