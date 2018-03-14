برشلونة يسحق تشيلسي بقدم ميسي بثلاثة أهداف نظيفة

أكمل برشلونة عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو".

أحرز ثلاثية البلوجرانا كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 3 و63، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 20.

وانتهت مباراة الذهاب، على ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ليعبر برشلونة لربع نهائي البطولة الأوروبية بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.

وأحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تغييرًا وحيدًا في تشكيلته بإشراك الفرنسي عثملن ديمبلي منذ البداية بدلا من باولينيو، كما فضل كونتي الإبقاء على مهاجمه ألفارو موراتا ودفع بأوليفيه جيرو كمهاجم صريح.

دخل برشلونة المباراة بهدف واحد وهو افتتاح النتيجة مبكرا، وهو ما تكفل به ليونيل ميسي في الدقيقة 3 من المباراة، بعدما استغل كرة رائعة بالكعب من لويس سواريز ليسكنها الشباك بعد تسديدة ذكية من بين قدمي الحارس تيبو كورتوا.

لم يكن أمام فريق أنطونيو كونتي سوى امتصاص صدمة الهدف المبكر والتحول إلى مهاجمة برشلونة منذ الدقائق الأولى، وهو ما حاول القيام به عبر الثنائي الخطير إيدين هازارد وويليان.

تراجع برشلونة بشكل ملحوظ بعد هدف التقدم بعدما استحوذ الضيوف على الكرة من أجل تعديل النتيجة، ولكن قوبلت تلك المحاولات بتنظيم وضغط أكثر من رائع للفريق الكتالوني.

بدأت خطورة سرعات هازارد وويليان تظهر أمام دفاعات البلوجرانا، ففي الدقيقة 15 استطاع هازارد المرور من أكثر من لاعب إلى أن وصل لمنطقة الجزاء ولكن جاءت تسديدته ضعيفة خارج المرمى.

وفي ظل سيطرة البلوز على اللقاء، أخطأ سيسك فابريجاس في التعامل مع الكرة لينتهز ميسي الفرصة ويفشل مدافعي تشيلسي في عرقلته ليمررها لعثمان ديمبلي الذي سدد كرة قوية هزت شباك كورتوا للمرة الثانية معلنًا عن الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 20.

تأزم موقف تشيلسي أكثر بعد التأخر بهدفين، ولم يكن أمامه سوى معاودة الهجوم معتمدا على انطلاقات موسيس وألونسو، بالإضافة لويليان وهازارد ولكنهم دائمًا كانوا يصطدمون بدفاع كتالوني حديدي.

وقبل نهاية الشوط الأول تحصل تشيلسي على ضربة حرة مباشرة من منطقة خطيرة على حدود منطقة الجزاء، ولكن منع القائم الأيسر لتير شتيجن تسديدة ماركوس ألونسو من معانقة الشباك وتقليص الفارق.

وأخطأ كورتوا في تمرير الكرة لأزبليكويتا لتصل إلى سواريز الذي انفرد بالحارس ولكن تصدى لها الحارس البلجيكي ببراعة.

واصل تشيلسي سيطرته على مجريات المباراة حيث اعتمد كونتي بشكل صريح على تقدم الطرفين الممثلين في موسيس وألونسو، إذ أعترض الأخير بشدة على حكم المباراة بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لصالحه على جيرارد بيكيه.

أجرى فالفيردي تغييره الأول في الدقيقة 56 بخروج أندريس إنييستا ونزول باولينيو، وتبعه بتغيير ثانٍ في الدقيقة 61 حيث غادر سيرجيو بوسكيتس للإصابة وحل بدلا منه أندريه جوميز.

وفي الدقيقة 63 واصل البرغوث توهجه بالتوقيع على الهدف الثالث لبرشلونة، بعدما استلم كرة رائعة من سواريز، وفي لقطة مشابهة للمشهد الهدف الأول استطاع ليو تسديد كرة أرضية سكنت الشباك من بين قدمي كورتوا.

أجرى أنطونيو كونتي مدرب البلوز تغييرين معًا في الدقيقة 67 بخروج فيكتور موسيس وأوليفيه جيرو، ودخول دافيد زاباكوستا وألفارو موراتا، بينما دفع فالفيردي بورقته الأخيرة بدخول أليكس فيدال بدلا من عثمان ديمبلي.

افتقد لاعبو تشيلسي للتركيز بشكل كبير بعد استقبال الهدف الثالث، وذلك بتمرير العديد من الكرات الخاطئة بالإضافة لبطء شديد في بناء الهجمة حتى مع دخول بيدرو رودريجز في الدقائق العشر الأخيرة.

وفي الدقيقة 89 استطاع الألماني أنطوني روديجير الارتقاء فوق الجميع لاستقبال عرضية فابريجاس، ولكن فشل في تقليص الفارق بعدما اصطدمت رأسيته في العارضة لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.